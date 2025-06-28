ГУР: Россия вынуждена возвращать в строй устаревшие танки Т-62 из-за нехватки современной техники

Россия массово расконсервирует устаревшие боевые машины в результате безвозвратных потерь вооружений и военной техники во время войны против Украины.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "На фоне истощения резервов техники 1970-х годов выпуска командование вооружённых сил РФ начало активно возвращать в эксплуатацию ещё более старые образцы, в частности танки типа Т-62".

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Детали: По данным ГУР, восстановление танков Т-62 в основном происходит на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, который расположен в посёлке Атамановка Забайкальского края.

Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется преимущественно со складов Восточного военного округа.

27 июня 2025 года было зафиксировано переброска 21 единицы танков Т-62 из Восточного военного округа в европейскую часть России.

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Большинство этих машин находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, так как десятилетиями хранились под открытым небом без обслуживания. Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, использование Т-62 рассматривается как временная, но вынужденная мера.

Основными факторами, ограничивающими возможности производства современной бронетехники в РФ, остаются недостаток промышленных мощностей и дефицит импортных высокотехнологичных компонентов.

На практике танки Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонных позиций.

Напомним: В Украине обнаружили обломки нового "Шахеда", который оснащён тепловым наведением на цель с помощью искусственного интеллекта.