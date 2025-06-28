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Бывшего заместителя мэра Харькова подозревают в присвоении 5,4 млн грн на фортификационных работах

Ольга Кацимон, Валентина РоманенкоСуббота, 28 июня 2025, 13:50
Бывшего заместителя мэра Харькова подозревают в присвоении 5,4 млн грн на фортификационных работах
Фото: Национальная полиция

Прокуратура совместно с полицией раскрыла преступную организацию, которую, по данным следствия, возглавлял бывший заместитель городского головы Харькова. Её участников подозревают в завладении бюджетными средствами, предназначенными для обустройства фортификационных сооружений.

Источники: Генеральный прокурор, Департамент стратегических расследований Нацполиции, источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идёт об Андрее Ивановиче Руденко, который занимал должность заместителя городского головы Харькова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в период с 2015 по 2024 годы.

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Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, пяти лицам объявлено о подозрении в создании и деятельности преступной организации. В состав группы, помимо организатора, входили четверо исполнителей - двое руководителей предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.

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По данным следствия, организатор вместе с директором одного из предприятий, выступавшим основным подрядчиком, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же предпринимателей. Они осуществили закупку имущества для строительства фортификационных сооружений по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

Дословно: "Следствием установлено, что в результате преступной деятельности группы государству причинён ущерб в размере 5,4 млн гривен. В рамках досудебного расследования будут изучены и другие эпизоды деятельности данной преступной организации".

 

Детали: Во время обысков на территории Харькова и области правоохранители изъяли компьютерную технику, финансовые и бухгалтерские документы.

Всем участникам преступной организации инкриминируется участие в преступной организации и хищение бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения.

 

Организатору объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за создание преступной организации, присвоение средств в особо крупных размерах и служебный подлог. Исполнителей также подозревают в соучастии в совершении этих преступлений.

Все фигуранты дела задержаны. Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Предыстория:

  • На заседание Верховной Рады 19 июня вызвали министра обороны Рустема Умерова и министра энергетики Германа Галущенко, чтобы заслушать доклад о проблемах с фортификационными сооружениями.

Офис генпрокурораХарьковфортификации
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