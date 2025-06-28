Росія вдарила дроном по Запорізькій області: поранено 16-річну дівчину
Субота, 28 червня 2025, 14:43
Російські війська завдали удару дронами типу FPV по одному з селищ Запорізької області, унаслідок чого поранення дістала 16-річна дівчина.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Дослівно: "Росіяни нанесли fpv-удари по одному із селищ Запорізького району. Внаслідок атаки дівчинка 16-ти років отримала поранення".
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