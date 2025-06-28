Россия ударила дроном по Запорожской области: ранена 16-летняя девушка
Суббота, 28 июня 2025, 14:43
Российские войска нанесли удар дронами типа FPV по одному из посёлков Запорожской области, в результате чего ранена 16-летняя девушка.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров
Дословно: "Россияне нанесли FPV-удары по одному из посёлков Запорожского района. В результате атаки 16-летняя девочка получила ранение".
Реклама:
Предыстория:
- 28 июня армия РФ обстреляла Херсонскую область из артиллерии и дронов: ранены четверо человек.