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Россия ударила дроном по Запорожской области: ранена 16-летняя девушка

Ольга КацимонСуббота, 28 июня 2025, 14:43
Россия ударила дроном по Запорожской области: ранена 16-летняя девушка
Фото: Запорожская ОВА

Российские войска нанесли удар дронами типа FPV по одному из посёлков Запорожской области, в результате чего ранена 16-летняя девушка.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров

Дословно: "Россияне нанесли FPV-удары по одному из посёлков Запорожского района. В результате атаки 16-летняя девочка получила ранение".

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Запорожская областьобстрел
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