Россия ударила дроном по Запорожской области: ранена 16-летняя девушка

Российские войска нанесли удар дронами типа FPV по одному из посёлков Запорожской области, в результате чего ранена 16-летняя девушка.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров

Дословно: "Россияне нанесли FPV-удары по одному из посёлков Запорожского района. В результате атаки 16-летняя девочка получила ранение".

Реклама:

Предыстория: