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Армія РФ обстріляла Херсонщину з артилерії та дронів: поранені шестеро людей

Ольга КацімонСубота, 28 червня 2025, 13:45
Армія РФ обстріляла Херсонщину з артилерії та дронів: поранені шестеро людей
ілюстративне фото Getty Images

У суботу, 28 червня, російські війська завдали ударів з артилерії та дронів по Херсонщині, унаслідок чого поранення дістали 6 людей. 

Джерело: Херсонська ОВА 

Деталі: Близько 9-ї ранку російські війська відкрили артилерійський вогонь по Білозерці в Херсонській області, унаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік. Чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення колінного суглоба. Під час обстрілу він перебував на городі.

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Також окупанти атакували з дрона легковий автомобіль у Дарʼївці. Внаслідок вибуху 59-річний чоловік дістав черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення стегна.

Вранці у Корабельному районі під удар російського БпЛА потрапив 38-річний херсонець. Внаслідок скидання вибухівки з дрона він дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення плеча. 

Згодом у Корабельному районі армія РФ скинула з дрона вибуховий пристрій на автомобіль. Мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали 60-річний чоловік та 51-річна жінка.

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У Херсоні опівдні армія РФ скинула вибухівку з дрона на мікроавтобус. Постраждав 66-річний чоловік. В нього вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкові поранення грудної клітини, передпліччя та стегна.

Передісторія:

  • Упродовж 27 червня росіяни на Херсонщині вбили людину, ще трьох поранили. 

Херсонська областьобстріл
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