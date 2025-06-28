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СБУ знищила три ворожі гелікоптери і ЗГРК "Панцир-С1" у Криму

Катерина ТищенкоСубота, 28 червня 2025, 15:10
СБУ знищила три ворожі гелікоптери і ЗГРК Панцир-С1 у Криму
місця ураження, фото: Кримський вітер

В ніч на 28 червня СБУ знищила три гелікоптери та ворожий ЗГРК "Панцир-С1" на військовому аеродромі "Кіровське" в окупованому Криму.

Джерело: Служба безпеки України, соцмережі

Дослівно СБУ: "Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму.

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Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1"".

Деталі: Зазначається, що протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

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Як повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", в районі аеродрому в період з 2.50 до 03.02 пролунало 5-6 вибухів, а перед тим було чутно проліт дронів.

Супутники NASA зафіксували потужні пожежі на аеродромі.

СБУКрим
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