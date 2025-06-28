СБУ уничтожила три вражеских вертолета и ЗРПК "Панцирь-С1" в Крыму

В ночь на 28 июня СБУ уничтожила три вертолета и вражеский ЗРПК "Панцирь-С1" на военном аэродроме "Кировское" в оккупированном Крыму.

Источник: Служба безопасности Украины, соцсети

Дословно: "Служба безопасности Украины нанесла еще один болезненный удар оккупантам. На этот раз в ночь с 27 на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму.

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Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врага.

Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Детали: Отмечается, что в течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.

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Пожежа на аеродромі "Кіровське" в ніч на 28 червня, відео: Кримський вітер pic.twitter.com/EijG9gbPeT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 28, 2025

Как сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", в районе аэродрома в период с 2.50 до 03.02 прозвучало 5-6 взрывов, а перед тем был слышен пролет дронов.

Спутники NASA зафиксировали мощные пожары на аэродроме.