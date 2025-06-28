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Зеленський у День Конституції вручив нагороди, зокрема Героям України

Катерина ТищенкоСубота, 28 червня 2025, 15:31
Зеленський у День Конституції вручив нагороди, зокрема Героям України
Володимир Зеленський 28 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у зверненні до Дня Конституції заявив, що суспільний договір сьогодні полягає в тому, що Україна понад усе, він також вручив на Софійській площі державні нагороди.

Джерело: звернення президента, сайт президента

Пряма мова: "Україна – це мільйони імен, якими ми пишаємося. Україна – це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом – Україна. І суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе, українці – наша незалежність, наші права, наші мрії – усього народу – понад усе".

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Деталі: Зеленський також подякував всім народам цивілізованого світу за єдність довкола України і згадав президента Польщі Анджея Дуду, який брав участь у церемонії.

Президент на Софійській площі вручив найвищі державні нагороди.

Зокрема, він передав рідним загиблих Героїв України ордени "Золота Зірка". Посмертно найвищого державного звання удостоєні: солдат Остап Макаров, полковник Віктор Поливяний, старший лейтенант Микола Скидан, журналістка, волонтерка й парамедикиня Ірина Цибух.

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Також найвищу нагороду особисто отримали два Герої України: молодший лейтенант Петро Герасимович та Молодший сержант Олександр Іванцов.

Зеленський також вручив низку інших нагород, в тому числі орден Свободи президенту Польщі Анджею Дуді.

Зеленськийнагороди
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