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Зеленский в День Конституции вручил награды, в частности Героям Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 28 июня 2025, 15:31
Зеленский в День Конституции вручил награды, в частности Героям Украины
Владимир Зеленский 28 июня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в обращении ко Дню Конституции заявил, что общественный договор сегодня заключается в том, что Украина превыше всего, он также вручил на Софийской площади государственные награды.

Источник: обращение президента, сайт президента

Прямая речь: "Украина – это миллионы имен, которыми мы гордимся. Украина – это выбор, который ежедневно делают наши люди. Это миллионы действий и подвигов, которые все вместе – Украина. И общественный договор между всеми нами заключается в том, что Украина превыше всего, украинцы – наша независимость, наши права, наши мечты – всего народа – превыше всего".

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Детали: Зеленский также поблагодарил все народы цивилизованного мира за единство вокруг Украины и упомянул президента Польши Анджея Дуду, который принимал участие в церемонии.

Президент на Софийской площади вручил высшие государственные награды.

В частности, он передал родным погибших Героев Украины ордена "Золотая Звезда". Посмертно высшего государственного звания удостоены: солдат Остап Макаров, полковник Виктор Поливяный, старший лейтенант Николай Скидан, журналистка, волонтер и парамедик Ирина Цибух.

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Также высшую награду лично получили два Героя Украины: младший лейтенант Петр Герасимович и младший сержант Александр Иванцов.

Зеленский также вручил ряд других наград, в том числе орден Свободы президенту Польши Анджею Дуде.

Зеленскийнаграды
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