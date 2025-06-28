Зеленський розповів про зустріч із Трампом: Дух розмови був продуктивний

Президент Володимир Зеленський заявив, що "дух" його розмови з президентом США Дональдом Трампом 25 червня був продуктивним, і надалі команди продовжать контакти на урядовому рівні.

Джерело: Зеленський на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Укрінформ

Пряма мова: "З президентом Трампом була хороша зустріч, аспект тем якнайширший. Ми обговорили всі питання, які цікаві, передусім пов’язані з системами Patriot, з тим, як захистити наше небо і з іншими кроками, пов’язаними з перемовним процесом, а також санкційний напрямок, наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. Тобто спектр широкий…

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Мені здається, що дух самої розмови був продуктивний. Тому це хороший сигнал".

Деталі: Він відзначив, що далі переговори між США та Україною продовжаться на урядовому рівні.

"Далі ми домовилися, що на своєму рівні будуть спілкуватись міністри оборони, держсекретар і міністр закордонних справ, голова мого офісу і також його колеги з американської сторони. По економічних питаннях наша перша віцепрем'єр – там секретар Бессент і ще є деякі колеги-американці", – сказав президент.

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За його словами, "важливо, що сторони будуть працювати".

Що передувало: На полях саміту НАТО в Гаазі 25 червня Дональд Трамп провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський назвав зустріч з Трампом "змістовною" і зазначив, що під час неї обговорив з американським лідером "всі дійсно важливі питання".

Трамп сказав, що не обговорював із Зеленським на зустрічі припинення вогню, а "просто хотів дізнатися, як у нього справи".