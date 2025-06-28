Зеленский рассказал о встрече с Трампом: Дух разговора был продуктивным

Президент Владимир Зеленский заявил, что "дух" его разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июня был продуктивным, и в дальнейшем команды продолжат контакты на правительственном уровне.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Укринформ

Прямая речь: "С президентом Трампом была хорошая встреча, аспект тем самый широкий. Мы обсудили все вопросы, которые интересны, прежде всего связанные с системами Patriot, с тем, как защитить наше небо и с другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания соответствующего соглашения. То есть спектр широкий...

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Мне кажется, что дух самого разговора был продуктивным. Поэтому это хороший сигнал".

Детали: Он отметил, что дальше переговоры между США и Украиной продолжатся на правительственном уровне.

"Далее мы договорились, что на своем уровне будут общаться министры обороны, госсекретарь и министр иностранных дел, глава моего офиса и также его коллеги с американской стороны. По экономическим вопросам наша первая вице-премьер – там секретарь Бессент и еще есть некоторые коллеги-американцы", – сказал президент.

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По его словам, "важно, что стороны будут работать".

Что предшествовало: На полях саммита НАТО в Гааге 25 июня Дональд Трамп провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский назвал встречу с Трампом "содержательной" и отметил, что во время нее обсудил с американским лидером "все действительно важные вопросы".

Трамп сказал, что не обсуждал с Зеленским на встрече прекращение огня, а "просто хотел узнать, как у него дела".