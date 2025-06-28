Фіцо каже, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським, бо той його "ненавидить"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить причин зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським через те, що той його "ненавидить".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Фіцо прокоментував зацікавленість президента Петера Пеллегріні у тому, щоб здійснити візит до України, та сказав, що це було би "суто символічним візитом", оскільки словацький президент за своїми повноваженнями не може укладати ніяких угод.

Реклама:

Водночас Роберт Фіцо сказав, що сам не бачить сенсу зустрічатися із Зеленським – на відміну від взаємодії з українським прем’єром Денисом Шмигалем.

Пряма мова Фіцо: "Моя зустріч з президентом Зеленським не має сенсу, тому що він мене ненавидить… Тож я не бачу причин зустрічатися з президентом України".

Деталі: Також він сказав, що бачить для Словаччини більше переваг, аніж недоліків від того, що Україна стане членом ЄС.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Словаччина публічно виступає проти схвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, проте у ЄС вважають, що найближчим часом країна змінить свою позицію.