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Фіцо каже, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським, бо той його "ненавидить"

Марія Ємець, Ольга КацімонСубота, 28 червня 2025, 17:15
Фіцо каже, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським, бо той його ненавидить
Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить причин зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським через те, що той його "ненавидить".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Фіцо прокоментував зацікавленість президента Петера Пеллегріні у тому, щоб здійснити візит до України, та сказав, що це було би "суто символічним візитом", оскільки словацький президент за своїми повноваженнями не може укладати ніяких угод. 

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Водночас Роберт Фіцо сказав, що сам не бачить сенсу зустрічатися із Зеленським – на відміну від взаємодії з українським прем’єром Денисом Шмигалем. 

Пряма мова Фіцо: "Моя зустріч з президентом Зеленським не має сенсу, тому що він мене ненавидить… Тож я не бачу причин зустрічатися з президентом України".

Деталі: Також він сказав, що бачить для Словаччини більше переваг, аніж недоліків від того, що Україна стане членом ЄС. 

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Нагадаємо: Словаччина публічно виступає проти схвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, проте у  ЄС вважають, що найближчим часом країна змінить свою позицію.

СловаччинаФіцоЗеленський
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