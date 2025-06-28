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Фицо говорит, что не видит смысла встречаться с Зеленским, потому что тот его "ненавидит"

Мария Емец, Ольга КацимонСуббота, 28 июня 2025, 17:15
Фицо говорит, что не видит смысла встречаться с Зеленским, потому что тот его ненавидит
Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что не видит причин встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что тот его „ненавидит".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Фицо прокомментировал заинтересованность президента Петера Пеллегрини в том, чтобы совершить визит в Украину, и сказал, что это было бы "сугубо символическим визитом", поскольку словацкий президент по своим полномочиям не может заключать никаких соглашений.

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В то же время Роберт Фицо сказал, что сам не видит смысла встречаться с Зеленским – в отличие от взаимодействия с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Прямая речь Фицо: "Моя встреча с президентом Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит... Поэтому я не вижу причин встречаться с президентом Украины".

Детали: Также он сказал, что видит для Словакии больше преимуществ, чем недостатков от того, что Украина станет членом ЕС.

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Напомним: Словакия публично выступает против одобрения 18-го пакета санкций против России, однако в ЕС считают, что в ближайшее время страна изменит свою позицию.

СловакияФицоЗеленский
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