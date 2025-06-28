У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в торговельному центрі

У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в одному з торговельних комплексів міста, його затримала поліція.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Інцидент стався після конфлікту між місцевим мешканцем та незнайомцем. Щоб продовжити суперечку з "вагомішими аргументами", 33-річний чоловік повернувся на місце події з гранатою Ф-1 та запалом до неї і почав погрожувати присутнім підірвати вибухівку.

Реклама:

Оперативники спільно з патрульними поліцейськими чоловіка затримали. Ним виявився місцевий житель, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Під час санкціонованого обшуку в його помешканні правоохоронці виявили ще одну гранату.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

РЕКЛАМА:

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо: у травні у Житомирі чоловік кинув гранату в людей біля магазину і втік, тоді 6 осіб постраждали.