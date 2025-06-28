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В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в торговом центре

Ольга КацимонСуббота, 28 июня 2025, 17:42
В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в торговом центре
Фото: полиция Харьковской области

В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в одном из торговых комплексов города, его задержала полиция.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Инцидент произошёл после конфликта между местным жителем и незнакомцем. Чтобы продолжить ссору с "более вескими аргументами", 33-летний мужчина вернулся на место происшествия с гранатой Ф-1 и её запалом и начал угрожать присутствующим взрывом.

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Оперативники совместно с патрульными полицейскими задержали мужчину. Им оказался местный житель, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Во время санкционированного обыска в его жилище правоохранители обнаружили ещё одну гранату.

 

Мужчине объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним: в мае в Житомире мужчина бросил гранату в людей возле магазина и скрылся, тогда пострадали 6 человек.

Харьковполиция
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