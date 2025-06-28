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Папа Римський згадав страждання України, Зеленський відреагував

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 28 червня 2025, 18:40
Папа Римський згадав страждання України, Зеленський відреагував
фото: getty images

Папа Римський Лев XIV у суботу згадав страждання України; президент Володимир Зеленський відреагував на його слова та закликав допомогти з поверненням утримуваних Росією українців.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У суботу 28 червня на офіційній сторінці Папи Римського в X опублікували заяву Лева XIV про Україну українською мовою. 

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"Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", – йдеться у ній.

За кілька годин на допис відреагував президент України Володимир Зеленський, подякувавши Папі за "постійні молитви та співчуття до України й нашого народу".

"Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей – дорослих і дітей, – яких утримують у російському полоні проти їхньої волі", – написав Зеленський. 

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Нагадаємо, у Ватикані розповіли, що в першій розмові з правителем РФ на початку червня Лев XIV закликав його "зробити жест до миру". 

Папа Римський Лев XIV пропонував Ватикан як майданчик для перемовин між Україною та Росією. Цю ідею підтримали Київ, європейські держави та США, проте Москва відмовилась.

Папа РимськийвійнаЗеленський
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