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Папа Римский упомянул страдания Украины, Зеленский отреагировал

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 28 июня 2025, 18:40
Папа Римский упомянул страдания Украины, Зеленский отреагировал
фото: getty images

Папа Римский Лев XIV в субботу вспомнил о страданиях Украины; президент Владимир Зеленский отреагировал на его слова и призвал помочь с возвращением удерживаемых Россией украинцев.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В субботу, 28 июня, на официальной странице Папы Римского в X опубликовали заявление Льва XIV об Украине на украинском языке.

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"Хочу выразить свою близость к страдающей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны", – говорится в нем.

Через несколько часов на пост отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив Папу за "постоянные молитвы и сочувствие к Украине и нашему народу".

"Вместе мы должны остановить эту произвольную российскую агрессию и защитить невинные жизни. Нужен справедливый мир. Также будем глубоко благодарны за Вашу помощь в возвращении всех наших людей – взрослых и детей, – которых удерживают в российском плену против их воли", – написал Зеленский.

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Напомним, в Ватикане рассказали, что в первом разговоре с правителем РФ в начале июня Лев XIV призвал его "сделать жест к миру".

Папа Римский Лев XIV предлагал Ватикан в качестве площадки для переговоров между Украиной и Россией. Эту идею поддержали Киев, европейские государства и США, однако Москва отказалась.

Папа РимскийвойнаЗеленский
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