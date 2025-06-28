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Росіяни поранили ще двох жінок на Дніпропетровщині

Роман ПетренкоСубота, 28 червня 2025, 20:05

Росіяни у суботу атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією, поранені двоє жінок.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Поранені двоє людей. Жінка 68 років госпіталізована в стані середньої тяжкості.

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Інша, 69-річна потерпіла, лікуватиметься амбулаторно. Горіли дві оселі.

Відомо, що ворог гатив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені інфраструктура та 2 приватні будинки.

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По Синельниківщині російська армія поцілила FPV-дроном і КАБами. Потерпали Межівська та Великомихайлівська громади.

Дніпропетровська областьбезпілотники
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