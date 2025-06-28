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Россияне ранили еще двух женщин в Днепропетровской области

Роман ПетренкоСуббота, 28 июня 2025, 20:05

В субботу россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией, ранены две женщины.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Ранены два человека. 68-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.

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Другая, 69-летняя пострадавшая, будет лечиться амбулаторно. Горели два дома.

Известно, что враг обстреливал Никополь, Марганецкую, Покровскую, Мировскую и Червоногригоровскую общины.

Повреждены инфраструктура и 2 частных дома.

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По Синельниковскому району российская армия нанесла удары FPV-дроном и КАБами. Пострадали Межевская и Великомихайловская общины.

Днепропетровская областьбеспилотники
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