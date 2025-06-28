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Росіяни запускали безпілотники: в Україні була масштабна повітряна тривога

Роман Петренко, Ольга Глущенко Субота, 28 червня 2025, 22:43
Росіяни запускали безпілотники: в Україні була масштабна повітряна тривога
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Увечері 28 червня у росіяни запустили безпілотники по більшій частині України, у столиці та низці областей працювала ППО по ворожих дронах.

Джерело: Київська ОВА, ukrainealarm, Повітряні сили

Деталі: ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО, і попросила не фільмувати роботу захисників, а також залишатися в укриттях.

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Моніторинги повідомили, що російські дрони зафіксували над Київською, Чернігівською, Черкаською, Полтавською, Сумською, Харківською та Дніпропетровською областями – там лунає тривога.

Оновлено: Пізніше тривогу оголосили в усіх областях, окрім Закарпатської, в тому числі й у столиці.

ПС звітували, що беспілотники летіли на Київщину, Полтавщину, Чернігівщину, Суми, Миколаївщину, Черкащину, Кіровоградщину та на Дніпропетровщину.

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Дослівно ПС о 23:47: "БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину.

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

БпЛА на Черкащині та півдні Київщини курсом на захід.

БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.

БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

БпЛА на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід".

01:12 29 червня: "БпЛА на Волині курсом на Луцьк.

БпЛА з Рівненщини та Хмельниччини курсом на Тернопільщину.

БпЛА на Житомирщині та Вінниччині курсом на захід.

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.

БпЛА з Черкащини на Вінниччину.

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину та Кіровоградщину.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.

 пЛА з Миколаївщини на Одещину.

БпЛА на сході Харківщини курсом на захід".

Оновлено: О 5:05 Повітряні сили оголосили відбій загрози.

Нагадаємо: Увечері 28 червня росіяни атакували Харків безпілотниками – є постраждалий цивільний.

безпілотникиповітряна тривогаППО
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