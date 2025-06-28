Росіяни запускали безпілотники: в Україні була масштабна повітряна тривога
Увечері 28 червня у росіяни запустили безпілотники по більшій частині України, у столиці та низці областей працювала ППО по ворожих дронах.
Джерело: Київська ОВА, ukrainealarm, Повітряні сили
Деталі: ОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО, і попросила не фільмувати роботу захисників, а також залишатися в укриттях.
Моніторинги повідомили, що російські дрони зафіксували над Київською, Чернігівською, Черкаською, Полтавською, Сумською, Харківською та Дніпропетровською областями – там лунає тривога.
Оновлено: Пізніше тривогу оголосили в усіх областях, окрім Закарпатської, в тому числі й у столиці.
ПС звітували, що беспілотники летіли на Київщину, Полтавщину, Чернігівщину, Суми, Миколаївщину, Черкащину, Кіровоградщину та на Дніпропетровщину.
Дослівно ПС о 23:47: "БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину.
БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
БпЛА на Черкащині та півдні Київщини курсом на захід.
БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.
БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
БпЛА на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід".
01:12 29 червня: "БпЛА на Волині курсом на Луцьк.
БпЛА з Рівненщини та Хмельниччини курсом на Тернопільщину.
БпЛА на Житомирщині та Вінниччині курсом на захід.
БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
БпЛА з Черкащини на Вінниччину.
БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину та Кіровоградщину.
БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.
пЛА з Миколаївщини на Одещину.
БпЛА на сході Харківщини курсом на захід".
Оновлено: О 5:05 Повітряні сили оголосили відбій загрози.
Нагадаємо: Увечері 28 червня росіяни атакували Харків безпілотниками – є постраждалий цивільний.