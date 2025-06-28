Россияне запускали беспилотники: в Украине была масштабная воздушная тревога

Вечером 28 июня россияне запустили беспилотники по большей части Украины, в столице и ряде областей работала ПВО по вражеским дронам.

Источник: Киевская ОВА, ukrainealarm, Воздушные силы

Детали: ОВА сообщила, что в регионе работают силы ПВО, и попросила не снимать работу защитников, а также оставаться в укрытиях.

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Мониторинги сообщили, что российские дроны зафиксировали над Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областями – там звучит тревога.

Обновлено: Позже тревогу объявили во всех областях, кроме Закарпатской, в том числе и в столице.

ВС сообщали, что беспилотники летели на Киевщину, Полтавщину, Черниговщину, Сумы, Николаевщину, Черкасщину, Кировоградщину и Днепропетровщину.

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Дословно ВС в 23:47: "БпЛА в Житомирской области курсом на Ровенскую область.

БпЛА на севере Киевской области курсом на Житомирскую область.

БпЛА из Сумской области в Полтавскую область.

БпЛА в Черкасской области и на юге Киевской области курсом на запад.

БпЛА в Кировоградской области курсом на запад.

БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

БпЛА на юге Харьковской области курсом на Днепропетровскую область.

БпЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад".

01:12 29 июня: "БпЛА на Волыни курсом на Луцк.

БпЛА из Ровенской и Хмельницкой областей курсом на Тернопольскую область.

БпЛА в Житомирской и Винницкой областях курсом на запад.

БпЛА из Сумской области в Черниговскую и Полтавскую области.

БпЛА из Черкасской области в Винницкую область.

БпЛА в Черниговской области курсом на Киевскую область.

БпЛА в Полтавской области курсом на Черкасскую и Кировоградскую области.

БпЛА в Днепропетровской области курсом на запад.

БпЛА из Николаевской области в Одесскую область.

БпЛА на востоке Харьковской области курсом на запад".

Обновлено: В 5:05 Воздушные силы объявили отбой угрозы.

Напомним: Вечером 28 июня россияне атаковали Харьков беспилотниками – есть пострадавший гражданский.