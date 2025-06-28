Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запускали беспилотники: в Украине была масштабная воздушная тревога

Роман Петренко, Ольга ГлущенкоСуббота, 28 июня 2025, 22:43
Россияне запускали беспилотники: в Украине была масштабная воздушная тревога
скриншот

Вечером 28 июня россияне запустили беспилотники по большей части Украины, в столице и ряде областей работала ПВО по вражеским дронам.

Источник: Киевская ОВА, ukrainealarmВоздушные силы

Детали: ОВА сообщила, что в регионе работают силы ПВО, и попросила не снимать работу защитников, а также оставаться в укрытиях.

Реклама:

Мониторинги сообщили, что российские дроны зафиксировали над Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областями – там звучит тревога.

Обновлено: Позже тревогу объявили во всех областях, кроме Закарпатской, в том числе и в столице.

ВС сообщали, что беспилотники летели на Киевщину, Полтавщину, Черниговщину, Сумы, Николаевщину, Черкасщину, Кировоградщину и Днепропетровщину.

РЕКЛАМА:

Дословно ВС в 23:47: "БпЛА в Житомирской области курсом на Ровенскую область.

БпЛА на севере Киевской области курсом на Житомирскую область.

БпЛА из Сумской области в Полтавскую область.

БпЛА в Черкасской области и на юге Киевской области курсом на запад.

БпЛА в Кировоградской области курсом на запад.

БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

БпЛА на юге Харьковской области курсом на Днепропетровскую область.

БпЛА на востоке Днепропетровской области курсом на запад".

01:12 29 июня: "БпЛА на Волыни курсом на Луцк.

БпЛА из Ровенской и Хмельницкой областей курсом на Тернопольскую область.

БпЛА в Житомирской и Винницкой областях курсом на запад.

БпЛА из Сумской области в Черниговскую и Полтавскую области.

БпЛА из Черкасской области в Винницкую область.

БпЛА в Черниговской области курсом на Киевскую область.

БпЛА в Полтавской области курсом на Черкасскую и Кировоградскую области.

БпЛА в Днепропетровской области курсом на запад.

БпЛА из Николаевской области в Одесскую область.

БпЛА на востоке Харьковской области курсом на запад".

Обновлено: В 5:05 Воздушные силы объявили отбой угрозы.

Напомним: Вечером 28 июня россияне атаковали Харьков беспилотниками – есть пострадавший гражданский.

беспилотникивоздушная тревогаПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: Украинские дроны поразили предприятие по производству "Шахедов" под Москвой
В результате российской атаки на Киев поврежден консульский отдел посольства Польши
"Выпал из окна": в России умер вице-президент "Транснефти"
После массированной атаки РФ воздух в Киеве очень загрязненный
Воздушные силы обезвредили 478 целей из 550 дронов и ракет, которыми атаковала Россия
Россия стала первой страной, признавшей режим Талибана
Все новости...
В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату в торговом центре
У ребенка в руках сработала взрывчатка в Черниговской области
Харьков атакуют беспилотники: горит дом, есть раненый
СМИ: Россия расширяет завод по производству бомбардировщиков в Казани
Последние новости
13:18
ЕС выделил 76 миллионов евро на строительство евроколеи до Львова
13:02
Электромобили охватили 96,9% авторынка Норвегии в июне 2025 года
12:58
теннисНа Уимблдоне собирают средства для фонда Елены Балтачи. Елена родилась в Киеве, ее судьба сложилась трагически
12:41
Макрон и Трамп говорили вечером 3 июля – среди тем была Украина
12:40
фото, видео, дополнено Ночной ракетно-дроновый удар: в Киеве тушат пожары, пострадали 26 человек
12:36
ОГП: Двое братьев наладили незаконную схему перевода военных из боевых частей в тыл
12:35
Минобороны кодифицировало новый дрон R-34-T с лазерным наведением для боеприпасов
12:33
Выпускников украинских медицинских вузов впервые распределили на обучение в интернатуре по рейтингу
12:33
Из-за жары потребление электроэнергии в Украине возросло
12:20
Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге: бушует пожар, 3 пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: