Росіяни атакували автобус на Дніпропетровщині, який їхав на евакуацію

Російські окупанти 28 червня скинули з безпілотника вибухівку на автобус гуманітарної місії "Проліска", який їхав евакуювати родини з дітьми з Синельниківського району Дніпропетровської області.

Джерело: керівник організації Євген Каплін у Facebook

Пряма мова Капліна: "Російсько-терористичні війська сьогодні вранці атакували автобус Гуманітарна місія "Проліска" дроном-бомбером, коли той їхав на евакуацію в Дніпропетровській області забирати родини з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошена примусова евакуація.

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Скид боєприпасу осколково-фугасної дії відбувся в полуметрі (у відстані на пів метра – ред.) від транспортного засобу.

Внаслідок ураження в мікроавтобусі були пошкоджені задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна, понівечений салон, пробитий кардан".

Деталі: Уточнюється, що в автобусі не було евакуйованих – він їхав за ними. Водій неушкоджений.