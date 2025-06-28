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Росіяни атакували автобус на Дніпропетровщині, який їхав на евакуацію

Роман ПетренкоСубота, 28 червня 2025, 23:19
Росіяни атакували автобус на Дніпропетровщині, який їхав на евакуацію
фотО: Каплін

Російські окупанти 28 червня скинули з безпілотника вибухівку на автобус гуманітарної місії "Проліска", який їхав евакуювати родини з дітьми з Синельниківського району Дніпропетровської області.

Джерело: керівник організації Євген Каплін у Facebook

Пряма мова Капліна: "Російсько-терористичні війська сьогодні вранці атакували автобус Гуманітарна місія "Проліска" дроном-бомбером, коли той їхав на евакуацію в Дніпропетровській області забирати родини з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошена примусова евакуація.

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Скид боєприпасу осколково-фугасної дії відбувся в полуметрі (у відстані на пів метра – ред.) від транспортного засобу.

Внаслідок ураження в мікроавтобусі були пошкоджені задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна, понівечений салон, пробитий кардан".

 

Деталі: Уточнюється, що в автобусі не було евакуйованих – він їхав за ними. Водій неушкоджений.

Дніпропетровська областьевакуація
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