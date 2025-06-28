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Россияне атаковали автобус в Днепропетровской области, который ехал на эвакуацию

Роман ПетренкоСуббота, 28 июня 2025, 23:19
Россияне атаковали автобус в Днепропетровской области, который ехал на эвакуацию
фото: Каплин

28 июня российские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на автобус гуманитарной миссии "Пролиска", который ехал эвакуировать семьи с детьми из Синельниковского района Днепропетровской области.

Источник: руководитель организации Евгений Каплин в Facebook

Прямая речь Каплина: "Российско-террористические войска сегодня утром атаковали автобус гуманитарной миссии "Пролиска" дроном-бомбардировщиком, когда тот ехал на эвакуацию в Днепропетровской области забирать семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района, где объявлена принудительная эвакуация.

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Сброс боеприпаса осколочно-фугасного действия произошел в полуметре (на расстоянии полметра – ред.) от транспортного средства.

В результате поражения в микроавтобусе были повреждены задние колеса, поражен топливный бак, выбиты окна, изуродован салон, пробит кардан".

 

Детали: Уточняется, что в автобусе не было эвакуированных – он ехал за ними. Водитель невредим.

Днепропетровская областьэвакуация
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