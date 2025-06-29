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Повітряні сили: РФ піднімала 3 стратегічні бомбардувальники

Ольга Глущенко Неділя, 29 червня 2025, 00:28
Повітряні сили: РФ піднімала 3 стратегічні бомбардувальники
СТРАТЕГІЧНИЙ БОМБАРДУВАЛЬНИК ТУ-95. ФОТО DEFENCE-UA.COM

Увечері 28 червня Повітряні сили повідомили про зліт 3-х бортів Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья".

Джерело: Повітряні сили

Дослівно ПС о 22:59: Зафіксовано активність 3-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

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У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

Оновлено: О 5:05 ранку 29 червня Повітряні сили оголосили про відбій загрози, в областях скасували повітряну тривогу.

Нагадаємо: Увечері 28 червня росіяни запустили безпілотники по більшій частині України, у Києві та області працювала ППО по російських безпілотниках.

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