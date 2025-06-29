Воздушные силы: РФ поднимала 3 стратегических бомбардировщика

Вечером 28 июня Воздушные силы сообщили о взлете 3-х бортов Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья".

Источник: Воздушные силы

Дословно ВС в 22:59: Зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ), совершающих полет в юго-восточном направлении.

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В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

Обновлено: В 5:05 утра 29 июня Воздушные силы объявили об отбое угрозы, в областях отменили воздушную тревогу.

Напомним: Вечером 28 июня россияне запустили беспилотники по большей части Украины, в Киеве и области работала ПВО по российским беспилотникам.