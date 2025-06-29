До 11 зросла кількість постраждалих на Черкащині через атаку РФ

Кількість постраждалих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки РФ по місту Сміла на Черкащину зросла до 11, серед них - двоє дітей.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

Дослівно: "За попередніми даними, в межах міста зафіксовано падіння трьох ракет і восьми БпЛА. Ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі".

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Деталі: У Смілі значно пошкоджено три дев’ятиповерхівки, приватні будинки, автомобілі. Постраждали щонайменше чотири заклади освіти, психіатрична лікарня. Практично вщент зруйновано навчальний корпус коледжу Національного університету харчових технологій, де напередодні відбувся випуск молодших бакалаврів.

Нагадаємо: На світанку 29 червня в Черкаській військовій адміністрації повідомили про трьох постраждалих і "наслідки для цивільної інфраструктури" через атаки РФ.