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До 11 возросло количество пострадавших в Черкасской области из-за атаки РФ

Ольга Глущенко, Ольга КацимонВоскресенье, 29 июня 2025, 13:47
До 11 возросло количество пострадавших в Черкасской области из-за атаки РФ
иллюстративное фото: logoboom/Depositphotos

Количество пострадавших в результате ночной ракетно-дроновой атаки РФ по городу Сміла в Черкасской области возросло до 11, среди них двое детей.

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец

Дословно: "По предварительным данным, в пределах города зафиксировано падение трёх ракет и восьми БПЛА. Враг прицельно бил по гражданской инфраструктуре".

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Детали: В Сміле значительно повреждены три девятиэтажных дома, частные дома, автомобили. Пострадали как минимум четыре образовательных учреждения, психиатрическая больница. Практически полностью разрушен учебный корпус колледжа Национального университета пищевых технологий, где накануне состоялся выпуск младших бакалавров.

 

Напомним: На рассвете 29 июня в Черкасской военной администрации сообщили о трёх пострадавших и "последствиях для гражданской инфраструктуры" в результате атак РФ.

Черкасская областьроссийско-украинская война
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