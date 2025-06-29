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У війні проти України Росія втратила ще 1220 солдатів

Ольга Глущенко Неділя, 29 червня 2025, 07:08
У війні проти України Росія втратила ще 1220 солдатів
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1220 військових і 6 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1018940 (+1220) осіб
  • танків – 10976 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 22915 (+7) од.
  • артилерійських систем – 29689 (+24) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42624 (+147) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53508 (+93) од.

російсько-українська війнавтрати у війніРосія
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