У війні проти України Росія втратила ще 1220 солдатів
Неділя, 29 червня 2025, 07:08
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1220 військових і 6 танків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1018940 (+1220) осіб
- танків – 10976 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 22915 (+7) од.
- артилерійських систем – 29689 (+24) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42624 (+147) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53508 (+93) од.