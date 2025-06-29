В войне против Украины Россия потеряла еще 1220 солдат

За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1220 военных и 6 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.25 ориентировочно составили:

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