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В войне против Украины Россия потеряла еще 1220 солдат

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 07:08
В войне против Украины Россия потеряла еще 1220 солдат
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1220 военных и 6 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1018940 (+1220) человек
  • танков – 10976 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 22915 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 29689 (+24) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42624 (+147) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53508 (+93) ед.

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