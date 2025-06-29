В войне против Украины Россия потеряла еще 1220 солдат
Воскресенье, 29 июня 2025, 07:08
За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1220 военных и 6 танков.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1018940 (+1220) человек
- танков – 10976 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 22915 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 29689 (+24) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42624 (+147) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 53508 (+93) ед.