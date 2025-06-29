В ОВА повідомили про наслідки ворожих ударів по Івано-Франківщині

Голова ОВА Івано-Франківської області Світлана Онищук повідомила про травмовану жінку і пошкодження внаслідок російської атаки в ніч проти 29 червня.

Джерело: Онищук у соцмережах

Деталі: За словами Онищук, унаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району.

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Пряма мова Онищук: "У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю.

У селі Нараївка травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок".