В ОВА повідомили про наслідки ворожих ударів по Івано-Франківщині
Неділя, 29 червня 2025, 07:52
Голова ОВА Івано-Франківської області Світлана Онищук повідомила про травмовану жінку і пошкодження внаслідок російської атаки в ніч проти 29 червня.
Джерело: Онищук у соцмережах
Деталі: За словами Онищук, унаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району.
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Пряма мова Онищук: "У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю.
У селі Нараївка травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок".