Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ОВА сообщили о последствиях вражеских ударов по Ивано-Франковской области

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 07:52
В ОВА сообщили о последствиях вражеских ударов по Ивано-Франковской области
иллюстративное фото: западное ото нгу

Глава ОГА Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила о травмированной женщине и повреждениях в результате российской атаки в ночь на 29 июня.

Источник: Онищук в соцсетях

Детали: По словам Онищук, в результате массированного обстрела обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Бильшовской общин Ивано-Франковского района.

Реклама:

Прямая речь Онищук: "В селе Васючин повреждены окна здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично – деревянная колокольня.

В селе Нараевка травмирована женщина. Она госпитализирована в медицинское учреждение. Поврежден жилой дом".

Ивано-Франковская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: Украинские дроны поразили предприятие по производству "Шахедов" под Москвой
В результате российской атаки на Киев поврежден консульский отдел посольства Польши
"Выпал из окна": в России умер вице-президент "Транснефти"
После массированной атаки РФ воздух в Киеве очень загрязненный
Воздушные силы обезвредили 478 целей из 550 дронов и ракет, которыми атаковала Россия
Россия стала первой страной, признавшей режим Талибана
Все новости...
Ивано-Франковская область
На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток
Глава ГСЧС Франковщины под видом учений организовал вырубку заповедника на 7 млн грн – правоохранители
Российские дроны долетели до Буковины и Прикарпатья: горела ж/д станция, есть разрушения 
Последние новости
13:18
ЕС выделил 76 миллионов евро на строительство евроколеи до Львова
13:02
Электромобили охватили 96,9% авторынка Норвегии в июне 2025 года
12:58
теннисНа Уимблдоне собирают средства для фонда Елены Балтачи. Елена родилась в Киеве, ее судьба сложилась трагически
12:41
Макрон и Трамп говорили вечером 3 июля – среди тем была Украина
12:40
фото, видео, дополнено Ночной ракетно-дроновый удар: в Киеве тушат пожары, пострадали 26 человек
12:36
ОГП: Двое братьев наладили незаконную схему перевода военных из боевых частей в тыл
12:35
Минобороны кодифицировало новый дрон R-34-T с лазерным наведением для боеприпасов
12:33
Выпускников украинских медицинских вузов впервые распределили на обучение в интернатуре по рейтингу
12:33
Из-за жары потребление электроэнергии в Украине возросло
12:20
Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге: бушует пожар, 3 пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: