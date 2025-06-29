В ОВА сообщили о последствиях вражеских ударов по Ивано-Франковской области

Глава ОГА Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила о травмированной женщине и повреждениях в результате российской атаки в ночь на 29 июня.

Источник: Онищук в соцсетях

Детали: По словам Онищук, в результате массированного обстрела обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Бильшовской общин Ивано-Франковского района.

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Прямая речь Онищук: "В селе Васючин повреждены окна здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично – деревянная колокольня.

В селе Нараевка травмирована женщина. Она госпитализирована в медицинское учреждение. Поврежден жилой дом".