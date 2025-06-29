У Лимані РФ атакувала багатоповерхівку: поранена сім’я з дитиною

29 червня о 07:15 війська РФ обстріляли житлову забудову прифронтового Лиману на Донеччині, унаслідок атаки в одній з квартир п’ятиповерхівки отримала тілесні ушкодження родина.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Деталі: Пораненими виявились 51-річні чоловік з дружиною та їх 12-річний син.

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У них мінно-вибухові травми, осколкове поранення, забої та отруєння чадним газом.

На місці влучання пошкоджено фасад, вікна й балкони будинку. Тип озброєння встановлюється.

Загалом за суботу в Мирнограді поранено 3 людини, у Покровську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено адмінбудівлю.

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У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено автомобіль.

Загалом за добу в області, окрім загиблого у Покровську, поранено 10 цивільних.