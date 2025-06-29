В Лимане РФ атаковала многоэтажку: ранена семья с ребенком

29 июня в 07:15 войска РФ обстреляли жилую застройку прифронтового Лимана в Донецкой области, в результате атаки в одной из квартир пятиэтажки получила телесные повреждения семья.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: Ранеными оказались 51-летний мужчина с женой и их 12-летний сын.

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У них минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и отравление угарным газом.

На месте попадания повреждены фасад, окна и балконы дома. Тип вооружения устанавливается.

Всего за субботу в Мирнограде ранены 3 человека, в Покровске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждено административное здание.

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В Константиновке ранены 2 человека, поврежден автомобиль.

Всего за сутки в области, кроме погибшего в Покровске, ранены 10 гражданских.