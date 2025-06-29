Зеленський підписав указ про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Джерело: полковник СБУ Роман Костенко у Facebook, мер Львова Андрій Садовий у Telegram, указ президента

Оновлено: Згодом на сайту Офісу президента з'явився сам указ.

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Дослівно: "Керуючись національними інтересами України, з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету України, РНБО вирішила підтримати пропозицію Міністерства закордонних справ щодо виходу України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року".

Пряма мова Костенка: "Щойно мені повідомили, що президент підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень.

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Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території".

Деталі: Садовий теж написав про це. Він нагадав, що таке ж рішення раніше ухвалили Польща, Латвія, Естонія та Фінляндія.