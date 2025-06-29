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Зеленский подписал указ о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 июня 2025, 13:38
Зеленский подписал указ о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции – международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.

Источник: полковник СБУ Роман Костенко в Facebook, мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, указ президента

Обновлено: Впоследствии на сайте Офиса президента появился сам указ.

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Дословно: "Руководствуясь национальными интересами Украины, с целью защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, СНБО решил поддержать предложение Министерства иностранных дел о выходе Украины из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 18 сентября 1997 года".

Прямая речь Костенко: "Только что мне сообщили, что президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.

Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений.

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Теперь ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины. Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории".

Детали: Садовый тоже написал об этом. Он напомнил, что такое же решение ранее приняли Польша, Латвия, Эстония и Финляндия.

минированиеуказы
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