Окупанти атакували цивільні авто на Харківщині та Дніпропетровщині – є загиблі

У неділю 29 червня у Харківській та Дніпропетровській області автомобілі під час руху були атаковані російськими дронами – двоє чоловіків загинули.

Джерело: Харківська ОВА, Дніпропетровська ОВА

Деталі: Вранці зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку с. Приколотне на Харківщині.

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Загинув 60-річний чоловік та отримав вибухове поранення 59-річний чоловік. Він у лікарні.

Пізніше з Маломихайлівської громади на Дніпропетровщині теж повідомили, що по авто ворог вдарив fpv-дроном.

У ньому знаходився 72-річний чоловік, він загинув.