Оккупанты атаковали гражданские автомобили на Харьковщине и Днепропетровщине – есть погибшие
Воскресенье, 29 июня 2025, 14:33
В воскресенье, 29 июня, в Харьковской и Днепропетровской областях автомобили во время движения были атакованы российскими дронами – двое мужчин погибли.
Источник: Харьковская ОВА, Днепропетровская ОВА
Детали: Утром зафиксировано попадание БПЛА по гражданскому автомобилю, который двигался по дороге в направлении с. Приколотное в Харьковской области.
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Погиб 60-летний мужчина, а 59-летний мужчина получил взрывное ранение. Он находится в больнице.
Позже из Маломихайловской общины в Днепропетровской области также сообщили, что по автомобилю враг нанес удар fpv-дроном.
В нем находился 72-летний мужчина, он погиб.
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