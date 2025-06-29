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Оккупанты атаковали гражданские автомобили на Харьковщине и Днепропетровщине – есть погибшие

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 июня 2025, 14:33
Оккупанты атаковали гражданские автомобили на Харьковщине и Днепропетровщине – есть погибшие
иллюстративное фото атакованного автомобиля на Запорожье, фото: ОВА

В воскресенье, 29 июня, в Харьковской и Днепропетровской областях автомобили во время движения были атакованы российскими дронами – двое мужчин погибли.

Источник: Харьковская ОВА, Днепропетровская ОВА

Детали: Утром зафиксировано попадание БПЛА по гражданскому автомобилю, который двигался по дороге в направлении с. Приколотное в Харьковской области.

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Погиб 60-летний мужчина, а 59-летний мужчина получил взрывное ранение. Он находится в больнице.

Позже из Маломихайловской общины в Днепропетровской области также сообщили, что по автомобилю враг нанес удар fpv-дроном.

В нем находился 72-летний мужчина, он погиб.

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Харьковская областьДнепропетровская областьбеспилотники
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