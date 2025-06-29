МЗС пояснило вихід України з Оттавської конвенції: Обмежувала право на самооборону

країни, які не підтримують оттавську конвенцію станом на квітень 2025 року, euronews

Міністерство закордонних справ пояснило, що через Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва протипіхотних мін, відому під назвою "Оттавська конвенція", Україна опинилась у несправедливій ситуації.

Джерело: МЗС

Деталі: МЗС наголошує, що у 2005 році Україна ратифікувала цю конвенцію та з того часу сумлінно виконувала її положення.

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Тим часом Російська Федерація, не будучи державою-учасницею Оттавської конвенції, розв’язала проти України збройну агресію та з 2014 року широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни.

Дослівно: "З 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, масове використання нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора.

Наголошуємо, що на час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені.

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Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН".

Деталі: У МЗС нагадали, що агресія РФ проти України змусила Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію переглянути свою позицію та ухвалити спільне політичне рішення щодо виходу з Оттавської конвенції.

Дослівно: "Відтак, враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей — від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією.

Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави.

В умовах, коли Росія здійснює геноцид з метою знищення України як держави і українців як нації, Україна змушена надавати безумовний пріоритет безпеці своїх громадян та обороні своєї держави. Це стосується зокрема й участі нашої держави у міжнародно-правових документах та механізмах".

Нагадаємо: 29 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід держави з Оттавської конвенції.