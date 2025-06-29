МИД объяснил выход Украины из Оттавской конвенции: Ограничивала право на самооборону

Министерство иностранных дел объяснило, что из-за Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства противопехотных мин, известной под названием "Оттавская конвенция", Украина оказалась в несправедливой ситуации.

Источник: МИД

Детали: МИД отмечает, что в 2005 году Украина ратифицировала эту конвенцию и с тех пор добросовестно выполняла ее положения.

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Между тем Российская Федерация, не будучи государством-участником Оттавской конвенции, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко использует противопехотные мины как метод ведения войны.

Дословно: "С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, массовое использование ею таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора.

Подчеркиваем, что на момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены.

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Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН".

Детали: В МИД напомнили, что агрессия РФ против Украины заставила Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию пересмотреть свою позицию и принять совместное политическое решение о выходе из Оттавской конвенции.

Дословно: "Поэтому, учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жесткой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей - от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции.

Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства.

В условиях, когда Россия осуществляет геноцид с целью уничтожения Украины как государства и украинцев как нации, Украина вынуждена предоставлять безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства. Это касается в том числе и участия нашего государства в международно-правовых документах и механизмах".

Напомним: 29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе государства из Оттавской конвенции.