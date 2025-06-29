Сенатор Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против РФ, но "ослабленный"
Инициатор законопроекта о санкциях против России за торговлю нефтью, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал их принятие в Конгрессе, однако законопроект не повлечет за собой обязательных санкций против РФ.
Источник: Грэм в эфире ABC News, пишет "Европейская правда"
Детали: Грэм утверждает, что в вопросе санкций против России есть "большой прорыв", и во время игры в гольф в субботу Трамп впервые сказал ему, что "пришло время действовать – продвигать ваш законопроект вперед".
"На следующий день после июльской перерыва (в работе Конгресса, заканчивается 6 июля, – ред.) мы примем законопроект", – утверждает он.
Американский сенатор выразил уверенность, что президент США подпишет принятый законопроект о санкциях.
При этом Грэм заявил, что инициированный им законопроект не повлечет за собой обязательных санкций против России – окончательное решение будет принимать президент США.
"В законопроекте есть оговорка (waiver): господин президент (Трамп, – ред.), вы решаете, применять (санкции, – ред.)... Но мы дадим президенту Трампу инструмент, которого у него нет", – сказал Грэм.
Он добавил, что именно от президента США будет зависеть, как применять санкции в будущем, "но мы пытаемся заставить Путина сесть за стол переговоров".
Предыстория:
- В начале июня The Wall Street Journal утверждало, что требование оставить окончательное решение о принятии санкций за Трампом исходило именно от Белого дома.
- Сенатор Грэм, его коллега-демократ Ричард Блументаль и еще 80 соавторов подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.
- Проект имеет поддержку и в Палате представителей, но после его инициирования весной не было предпринято никаких шагов по его принятию.
- Публично Трамп заявляет, что введет новые санкции против России "при необходимости".