Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенатор Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против РФ, но "ослабленный"

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 17:47
Сенатор Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против РФ, но ослабленный
Линдси Грэм в Киеве в 2023 году, фото Future Publishing via Getty Images

Инициатор законопроекта о санкциях против России за торговлю нефтью, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал их принятие в Конгрессе, однако законопроект не повлечет за собой обязательных санкций против РФ.

Источник: Грэм в эфире ABC News, пишет "Европейская правда"

Детали: Грэм утверждает, что в вопросе санкций против России есть "большой прорыв", и во время игры в гольф в субботу Трамп впервые сказал ему, что "пришло время действовать – продвигать ваш законопроект вперед".

Реклама:

"На следующий день после июльской перерыва (в работе Конгресса, заканчивается 6 июля, – ред.) мы примем законопроект", – утверждает он.

Американский сенатор выразил уверенность, что президент США подпишет принятый законопроект о санкциях.

При этом Грэм заявил, что инициированный им законопроект не повлечет за собой обязательных санкций против России – окончательное решение будет принимать президент США.

РЕКЛАМА:

"В законопроекте есть оговорка (waiver): господин президент (Трамп, – ред.), вы решаете, применять (санкции, – ред.)... Но мы дадим президенту Трампу инструмент, которого у него нет", – сказал Грэм.

Он добавил, что именно от президента США будет зависеть, как применять санкции в будущем, "но мы пытаемся заставить Путина сесть за стол переговоров".

Предыстория:

  • В начале июня The Wall Street Journal утверждало, что требование оставить окончательное решение о принятии санкций за Трампом исходило именно от Белого дома.
  • Сенатор Грэм, его коллега-демократ Ричард Блументаль и еще 80 соавторов подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.
  • Проект имеет поддержку и в Палате представителей, но после его инициирования весной не было предпринято никаких шагов по его принятию.
  • Публично Трамп заявляет, что введет новые санкции против России "при необходимости".

СШАсанкцииТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: Украинские дроны поразили предприятие по производству "Шахедов" под Москвой
В результате российской атаки на Киев поврежден консульский отдел посольства Польши
"Выпал из окна": в России умер вице-президент "Транснефти"
После массированной атаки РФ воздух в Киеве очень загрязненный
Воздушные силы обезвредили 478 целей из 550 дронов и ракет, которыми атаковала Россия
Россия стала первой страной, признавшей режим Талибана
Все новости...
США
Посол США в Турции ожидает разрешения спора по F-35 до конца года
Канада возобновляет торговые переговоры с США
В США снайпер застрелил двух пожарных, которые приехали тушить лесной пожар – СМИ
Последние новости
13:18
ЕС выделил 76 миллионов евро на строительство евроколеи до Львова
13:02
Электромобили охватили 96,9% авторынка Норвегии в июне 2025 года
12:58
теннисНа Уимблдоне собирают средства для фонда Елены Балтачи. Елена родилась в Киеве, ее судьба сложилась трагически
12:41
Макрон и Трамп говорили вечером 3 июля – среди тем была Украина
12:40
фото, видео, дополнено Ночной ракетно-дроновый удар: в Киеве тушат пожары, пострадали 26 человек
12:36
ОГП: Двое братьев наладили незаконную схему перевода военных из боевых частей в тыл
12:35
Минобороны кодифицировало новый дрон R-34-T с лазерным наведением для боеприпасов
12:33
Выпускников украинских медицинских вузов впервые распределили на обучение в интернатуре по рейтингу
12:33
Из-за жары потребление электроэнергии в Украине возросло
12:20
Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге: бушует пожар, 3 пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: