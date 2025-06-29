Сенатор Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против РФ, но "ослабленный"

Инициатор законопроекта о санкциях против России за торговлю нефтью, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал их принятие в Конгрессе, однако законопроект не повлечет за собой обязательных санкций против РФ.

Источник: Грэм в эфире ABC News, пишет "Европейская правда"

Детали: Грэм утверждает, что в вопросе санкций против России есть "большой прорыв", и во время игры в гольф в субботу Трамп впервые сказал ему, что "пришло время действовать – продвигать ваш законопроект вперед".

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"На следующий день после июльской перерыва (в работе Конгресса, заканчивается 6 июля, – ред.) мы примем законопроект", – утверждает он.

Американский сенатор выразил уверенность, что президент США подпишет принятый законопроект о санкциях.

При этом Грэм заявил, что инициированный им законопроект не повлечет за собой обязательных санкций против России – окончательное решение будет принимать президент США.

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"В законопроекте есть оговорка (waiver): господин президент (Трамп, – ред.), вы решаете, применять (санкции, – ред.)... Но мы дадим президенту Трампу инструмент, которого у него нет", – сказал Грэм.

Он добавил, что именно от президента США будет зависеть, как применять санкции в будущем, "но мы пытаемся заставить Путина сесть за стол переговоров".

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