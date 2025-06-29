Глава МЗС Словаччини допустив, що Захід має пробачити РФ "все, що сталося"

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар вважає, що врегулювання війни в Україні потребує налагодження комунікації з Росією й допустив, що Захід має "пробачити" РФ.

Джерело: Бланар в ефірі словацького мовника STVR, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR

Деталі: Як пояснив Бланар, конфлікт між Україною і Росією не має військового вирішення, а запобігати їм необхідно "дипломатичними засобами і дотриманням міжнародного права".

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"Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією", – заявив він.

Глава словацького МЗС також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією.

"А може, навіть пробачити все, що сталося", – додав Бланар.

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Що передувало: Представники влади Словаччини одні з небагатьох у Європі підтримують контакти з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо після приходу до влади у 2023-му двічі здійснював візит до Москви та зустрічався з Володимиром Путіним.

Крім того, Братислава гальмує ухвалення санкцій Європейського Союзу проти Росії.