Глава МИД Словакии допустил, что Запад должен простить РФ "все, что произошло"

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар считает, что урегулирование войны в Украине требует налаживания коммуникации с Россией и допустил, что Запад должен "простить" РФ.

Источник: Бланар в эфире словацкого вещателя STVR, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR

Детали: Как пояснил Бланар, конфликт между Украиной и Россией не имеет военного решения, а предотвратить его необходимо "дипломатическими средствами и соблюдением международного права".

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"Вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией", – заявил он.

Глава словацкого МИД также заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с Россией.

"А может, даже простить все, что произошло", – добавил Бланар.

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Что предшествовало: Представители власти Словакии одни из немногих в Европе поддерживают контакты с Россией после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после прихода к власти в 2023 году дважды посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным.

Кроме того, Братислава тормозит принятие санкций Европейского Союза против России.