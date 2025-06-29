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Шмигаль зустрівся з прем'єром Іспанії: обговорили оборонну співпрацю і євроінтеграцію

Катерина ТищенкоНеділя, 29 червня 2025, 21:51
Шмигаль зустрівся з прем'єром Іспанії: обговорили оборонну співпрацю і євроінтеграцію
Денис Шмигаль і Педро Санчес, фото з Telegram українського прем'єра

Прем'єр Денис Шмигаль розпочав візит до Іспанії та обговорив із прем'єром країни Педро Санчесом посилення оборонної співпраці.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Обговорили подальше посилення оборонної співпраці. Озвучив наші головні потреби, зокрема системи ППО. Україна пропонує створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій. Також працюємо над рішенням щодо перехоплення російських дронів, які щодня масово атакують українську інфраструктуру.

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Окрема увага – відновленню України. Наголосив, що конфіскація заморожених російських активів залишається ключовим фінансовим ресурсом, що повинен працювати на відбудову України".

Деталі: Прем'єри обговорювали також тему європейської інтеграції України. Шмигаль зазначив, що Україна очікує на політичне рішення про початок перемовин про членство в ЄС уже цього року.

"Цими днями Іспанія приймає 4-ту міжнародну конференцію з фінансування розвитку під егідою ООН. Очікуємо на важливі позитивні рішення, які наближатимуть мир і забезпечать наше успішне майбутнє", – додав він.

Шмигаль Іспанія
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