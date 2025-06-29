Шмыгаль встретился с премьером Испании: обсудили оборонное сотрудничество и евроинтеграцию

Денис Шмыгаль и Педро Санчес, фото из Telegram украинского премьера

Премьер Денис Шмыгаль начал визит в Испанию и обсудил с премьером страны Педро Санчесом усиление оборонного сотрудничества.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Обсудили дальнейшее усиление оборонного сотрудничества. Озвучил наши главные потребности, в частности системы ПВО. Украина предлагает создание совместных производств беспилотников и других оборонных технологий. Также работаем над решением по перехвату российских дронов, которые ежедневно массово атакуют украинскую инфраструктуру.

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Отдельное внимание – восстановлению Украины. Подчеркнул, что конфискация замороженных российских активов остается ключевым финансовым ресурсом, который должен работать на восстановление Украины".

Детали: Премьеры обсуждали также тему европейской интеграции Украины. Шмыгаль отметил, что Украина ожидает политического решения о начале переговоров о членстве в ЕС уже в этом году.

"В эти дни Испания принимает 4-ю международную конференцию по финансированию развития под эгидой ООН. Ожидаем важных позитивных решений, которые приблизят мир и обеспечат наше успешное будущее", – добавил он.