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Російська пропаганда вигадала особисту зустріч Мединского і Умєрова у Стамбулі – ЦПД

Станіслав ПогоріловВівторок, 3 червня 2025, 13:49
Російська пропаганда вигадала особисту зустріч Мединского і Умєрова у Стамбулі – ЦПД
Мединський та Умєров у Стамбулі 2 червня. Фото - getty images

Центр протидії дезінформації спростував повідомлення російських пропагандистів про начебто двосторонню зустріч між очільником російської делегації Володимиром Мединським та український міністр оборони України Рустем Умєров перед перемовинами у Стамбулі.

Джерело: ЦПД у Telegram

Дослівно: "Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації української переговорної групи. Помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито "двосторонню зустріч" з міністром оборони України Рустемом Умєровим перед переговорами в Стамбулі. Ця інформація не відповідає дійсності".

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Деталі: Повідомляється, що насправді зустріч відбулась у присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником.

"Заяви про буцімто "закриті домовленості", досягнуті на цій зустрічі, — маніпуляція, спрямована на підрив довіри до української переговорної групи", - кажуть у Центрі протидії дезінформації.

Також у ЦПД попередили, що російська пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку проти українських представників на переговорах у Стамбулі.

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Зокрема, усередині України поширюватимуться вкиди з елементами конспірології про нібито особисті звʼязки представників делегації з росіянами. На західну аудиторію — меседжі, що нібито саме Україна "затягує мирні перемовини". Тоді як саме Росія систематично уникає домовленостей про припинення вогню.

"Мета Росії — підмінити реальність та навʼязати наратив, у якому агресор видає себе за "миротворця", - наголосили у ЦПД.

Перед цим пропагандисти "ТАСС" повідомляли, що голова російської делегації Володимир Мединський та український міністр оборони України Рустем Умєров провели двосторонню зустріч перед перемовинами.

Що передувало: 

  • Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.
  • Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.
  • За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.
  • Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню. Серед них нейтральний статус України, проведення виборів та вихід із чотирьох областей.

переговоримирУмєров РустемРосія
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