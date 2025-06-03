Михайло Драпатий став Командувачем Обʼєднаних сил

Президент Володимир Зеленський 3 червня призначив Михайла Драпатого Командувачем Обʼєднаних сил.

Джерело: звернення Зеленського, міністр оборони Рустем Умєров

Пряма мова: "Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений Командувачем Обʼєднаних сил, щоб міг займатися фронтом на 100%.

Реклама:

Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов’язано, цим буде займатись інша людина".

Деталі: Умєров також анонсував призначення нової людини в Сухопутних військах, яка відповідатиме за рекрутинг, мобілізацію, підготовку військових та впровадження нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців. Втім міністр не сказав хто це буде і коли чекати на призначення.

Що передувало:

РЕКЛАМА: