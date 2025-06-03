Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Михайло Драпатий став Командувачем Обʼєднаних сил

Тетяна ОлійникВівторок, 3 червня 2025, 21:20
Михайло Драпатий став Командувачем Обʼєднаних сил
Михайло Драпатий. фото: Генштаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський 3 червня призначив Михайла Драпатого Командувачем Обʼєднаних сил.

Джерело: звернення Зеленського, міністр оборони Рустем Умєров

Пряма мова: "Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений Командувачем Обʼєднаних сил, щоб міг займатися фронтом на 100%.

Реклама:

Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов’язано, цим буде займатись інша людина".

Деталі: Умєров також анонсував призначення нової людини в Сухопутних військах, яка відповідатиме за рекрутинг, мобілізацію, підготовку військових та впровадження нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців. Втім міністр не сказав хто це буде і коли чекати на призначення.

Що передувало:

РЕКЛАМА:
  • Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
  • Того ж дня Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.
  • Раніше Драпатий заявив, що залишається у строю, адже мав розмову із Зеленським й отримав від нього завдання.

Збройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Михайло Драпатий став Командувачем Обʼєднаних сил
Драпатий, який раніше подав рапорт про відставку, залишається у війську
Орбан заявив, що зробить все, щоб Україна не вступила в ЄС, бо його мучить совість
Атака на Суми: кількість жертв зросла до 4
Новий президент Польщі висловив очікування щодо майбутнього відносин з Україною
У ПАРЄ вирішили започаткувати "Victory for Victoria" Day в честь вбитої журналістки Рощиної
Усі новини...
Єрмак у Вашингтоні заявив Келлогу, що Росію треба змусити скласти зброю силою
Журналісти показали супутникові кадри з наслідками ударів по авіабазі "Бєлая" в РФ
Зеленський змінив командувачів ДШВ та Сил безпілотних систем
Білий дім уперше офіційно прокоментував операцію СБУ зі знищення російських літаків
Останні новини
21:55
7 найкращих серіалів червня: добірка
21:51
тенісСвітоліна заробила на Ролан Гаррос більше 400 тисяч євро, інші українки – значно менше
21:34
Білий дім уперше офіційно прокоментував операцію СБУ зі знищення російських літаків
21:25
Зеленський змінив командувачів ДШВ та Сил безпілотних систем
21:20
Михайло Драпатий став Командувачем Обʼєднаних сил
21:16
PlayCity позбавило ліцензії російське казино PIN-UP
21:04
Єврокомісарка Кос: Грузія – приклад розвороту в русі до ЄС
20:59
футболІндзагі після розгрому у фіналі Ліги чемпіонів вирішив покинути посаду тренера "Інтера"
20:57
Єрмак у Вашингтоні заявив Келлогу, що Росію треба змусити скласти зброю силою
20:52
Драпатий, який раніше подав рапорт про відставку, залишається у війську
Усі новини...
Реклама:
Реклама: