Михайло Драпатий став Командувачем Обʼєднаних сил
Президент Володимир Зеленський 3 червня призначив Михайла Драпатого Командувачем Обʼєднаних сил.
Джерело: звернення Зеленського, міністр оборони Рустем Умєров
Пряма мова: "Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений Командувачем Обʼєднаних сил, щоб міг займатися фронтом на 100%.
Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов’язано, цим буде займатись інша людина".
Деталі: Умєров також анонсував призначення нової людини в Сухопутних військах, яка відповідатиме за рекрутинг, мобілізацію, підготовку військових та впровадження нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців. Втім міністр не сказав хто це буде і коли чекати на призначення.
Що передувало:
- Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
- Того ж дня Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.
- Раніше Драпатий заявив, що залишається у строю, адже мав розмову із Зеленським й отримав від нього завдання.