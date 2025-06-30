Окупований Крим атакували БпЛА: рух Кримським мостом перекрито – соцмережі
Понеділок, 30 червня 2025, 00:53
За даними соцмереж, у ніч на 30 червня тимчасово окупований Крим був атакований безпілотниками. Рух Кримським мостом було повністю перекрито.
Джерело: "Кримський вітер", кримські пабліки
Деталі: Близько опівночі у соцмережах з’явилося повідомлення, що у районі Керчі працювала російська ППО.
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За свідченнями місцевих жителів, російські війська підняли у повітря військові вертольоти з аеродрому "Кача".
Окупований Крим атакували БпЛА: рух Кримським мостом перекрито – соцмережіhttps://t.co/WkexAShWbc pic.twitter.com/N5cdI0EbxV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 29, 2025
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Одночасно було повністю перекрито рух Кримським мостом і вимкнено його освітлення.
Офіційної інформації про збиті дрони або пошкодження наразі немає.