Оккупированный Крым под атакой БпЛА: движение по Крымскому мосту перекрыто – соцсети

По данным соцсетей, в ночь на 30 июня временно оккупированный Крым был атакован беспилотниками. Движение по Крымскому мосту было полностью перекрыто.

Источник: "Крымский ветер", крымские паблики

Детали: Около полуночи в соцсетях появилось сообщение, что в районе Керчи работала российская ПВО.

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По свидетельствам местных жителей, российские войска подняли в воздух военные вертолеты с аэродрома "Кача".

Окупований Крим атакували БпЛА: рух Кримським мостом перекрито – соцмережіhttps://t.co/WkexAShWbc pic.twitter.com/N5cdI0EbxV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 29, 2025

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Одновременно было полностью перекрыто движение по Крымскому мосту и отключено его освещение.

Официальной информации о сбитых дронах или повреждениях пока нет.