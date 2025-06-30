Оккупированный Крым под атакой БпЛА: движение по Крымскому мосту перекрыто – соцсети
Понедельник, 30 июня 2025, 00:53
По данным соцсетей, в ночь на 30 июня временно оккупированный Крым был атакован беспилотниками. Движение по Крымскому мосту было полностью перекрыто.
Источник: "Крымский ветер", крымские паблики
Детали: Около полуночи в соцсетях появилось сообщение, что в районе Керчи работала российская ПВО.
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По свидетельствам местных жителей, российские войска подняли в воздух военные вертолеты с аэродрома "Кача".
Окупований Крим атакували БпЛА: рух Кримським мостом перекрито – соцмережіhttps://t.co/WkexAShWbc pic.twitter.com/N5cdI0EbxV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 29, 2025
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Одновременно было полностью перекрыто движение по Крымскому мосту и отключено его освещение.
Официальной информации о сбитых дронах или повреждениях пока нет.