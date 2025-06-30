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Оккупированный Крым под атакой БпЛА: движение по Крымскому мосту перекрыто – соцсети

Иван ДьяконовПонедельник, 30 июня 2025, 00:53
Оккупированный Крым под атакой БпЛА: движение по Крымскому мосту перекрыто – соцсети
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным соцсетей, в ночь на 30 июня временно оккупированный Крым был атакован беспилотниками. Движение по Крымскому мосту было полностью перекрыто.

Источник: "Крымский ветер", крымские паблики

Детали: Около полуночи в соцсетях появилось сообщение, что в районе Керчи работала российская ПВО.

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По свидетельствам местных жителей, российские войска подняли в воздух военные вертолеты с аэродрома "Кача".

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Одновременно было полностью перекрыто движение по Крымскому мосту и отключено его освещение.

Официальной информации о сбитых дронах или повреждениях пока нет.

Крымбеспилотники
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