Російські дрони атакували Харківщину: 8 постраждалих, вирували пожежі, є руйнування

У ніч на понеділок, 30 червня, Харківщина зазнала чергової атаки російських безпілотників, внаслідок якої у кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися пожежі. Четверо людей звернулися за допомогою до медиків.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС в Telegram

Деталі: За словами очільника області, внаслідок атаки постраждали три населені пункти Харківщини.

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За його словами, у Пісочині внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО, почалася пожежа.

У Куротному Чугуївського району пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа.

Фото ДСНС

У Дергачах внаслідок влучання БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.

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Пізніше Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих в Пісочині.

Фото ДСНС

Доповнено: Вранці у ДСНС повідомили, що у м. Пісочин постраждали 8 людей, серед яких одна дитина.

У м. Дергачі сталося 2 пожежі: горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 кв.м. та будівля агропідприємства на площі 200 кв. м.

У с. Курортне горіла будівля їдальні санаторію на площі 300 кв. м.