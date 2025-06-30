Російські дрони атакували Харківщину: 8 постраждалих, вирували пожежі, є руйнування
У ніч на понеділок, 30 червня, Харківщина зазнала чергової атаки російських безпілотників, внаслідок якої у кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися пожежі. Четверо людей звернулися за допомогою до медиків.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС в Telegram
Деталі: За словами очільника області, внаслідок атаки постраждали три населені пункти Харківщини.
За його словами, у Пісочині внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО, почалася пожежа.
У Куротному Чугуївського району пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа.
У Дергачах внаслідок влучання БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.
Пізніше Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих в Пісочині.
Доповнено: Вранці у ДСНС повідомили, що у м. Пісочин постраждали 8 людей, серед яких одна дитина.
У м. Дергачі сталося 2 пожежі: горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 кв.м. та будівля агропідприємства на площі 200 кв. м.
У с. Курортне горіла будівля їдальні санаторію на площі 300 кв. м.