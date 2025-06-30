Российские дроны атаковали Харьковщину: 8 пострадавших, бушевали пожары, есть разрушения
В ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников, в результате которой в нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, произошли пожары. Четыре человека обратились за помощью к медикам.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и ГСЧС в Telegram
Детали: По словам главы области, в результате атаки пострадали три населенных пункта Харьковской области.
По его словам, в Песочине в результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО, начался пожар.
В Куротном Чугуевского района повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.
В Дергачах в результате попадания БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.
Позже Синегубов сообщил о четырех пострадавших в Песочине.
Дополнено: Утром в ГСЧС сообщили, что в г. Песочин пострадали 8 человек, среди которых один ребенок.
В г. Дергачи было 2 пожара: горело складское здание частного предприятия на площади 1000 кв.м. и здание агропредприятия на площади 200 кв. м.
В с. Курортное горело здание столовой санатория на площади 300 кв. м.