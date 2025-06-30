Российские дроны атаковали Харьковщину: 8 пострадавших, бушевали пожары, есть разрушения

В ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников, в результате которой в нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, произошли пожары. Четыре человека обратились за помощью к медикам.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и ГСЧС в Telegram

Детали: По словам главы области, в результате атаки пострадали три населенных пункта Харьковской области.

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По его словам, в Песочине в результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО, начался пожар.

В Куротном Чугуевского района повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.

В Дергачах в результате попадания БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.

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Фото ГСЧС

Позже Синегубов сообщил о четырех пострадавших в Песочине.

Дополнено: Утром в ГСЧС сообщили, что в г. Песочин пострадали 8 человек, среди которых один ребенок.

Фото гсчс

В г. Дергачи было 2 пожара: горело складское здание частного предприятия на площади 1000 кв.м. и здание агропредприятия на площади 200 кв. м.

В с. Курортное горело здание столовой санатория на площади 300 кв. м.